БАКУ /Trend/ - В романе великого французского писателя Бальзака "Шагреневая кожа" мальчик находит чудесную кожу, которая воплощает в жизнь все его мечты.

Однако по мере того, как мечты мальчика сбываются, кожа сжимается, что приводит к истощению его физической энергии. Кстати о коже, есть известное произведение великого грузинского писателя Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", которое считается вершиной грузинской литературы.

Мы неспроста вспомнили Бальзака, потому что сегодняшняя Грузия из "Витязя в тигровой шкуре" превратилась в того молодого человека в "Шагреневой коже". Несколько дней назад президент страны "витязей" Саломе Зурабишвили, одетая в "тигровую шкуру", пригласила в свою страну президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы наладить процессы в стране.

Путешествие Грузии в Европу началось много лет назад. И без того ухудшающиеся отношения с Россией после "Революции роз" 2003 года, вызванной, без сомнения, прозападными силами, привели к тому, что в 2008 году ситуация в Абхазии и Южной Осетии достигла своего пика запутанности, окончательно сломали Грузии "крылья" на пути к Европе, тем самым лишив ее регионов, которые по международному праву считаются ее суверенной территорией.

Фактически, именно в это время Грузия должна была понять, что она должна полностью выполнить требования Запада, чтобы идти по выбранному пути до конца. Но процессы пошли не так, как было задумано. В стране, получившей статус кандидата в члены ЕС, в знак протеста против представленного парламентом закона "О прозрачности внешнего влияния" начались серьезные волнения, и на этот раз депутаты из разных европейских стран присоединились к протестующим в Грузии и поддержали их акции.

Чтобы понять полную картину, следует назвать всех по именам:

Председатель комитета по по иностранным делам парламента Чехии – Павел Фишер, председатель комиссии по международным отношениям Сената Польши – Богдан Клих, глава комитета по международным отношениям парламента Германии – Михаэль Рот, председатель комитета по внешним связям Сейма Литвы - Зигимантас Павильонис, глава комитета по международным отношениям парламента Финляндии – Себастьян Тинкинен.

Глава комитета по международным отношениям парламента Германии – Михаэль Рот обращается к участникам акции протеста.

А кульминацией событий, наверное, является уже упомянутый выше момент – президент страны призвала на помощь главу французского государства Эманюэля Макрона.

И здесь есть еще более интересный момент: Эманюэль Макрон приглашен в Грузию для помощи Саломе Зурабишвили, пользуется правом наложения вето на закон, прошедший третье чтение в парламенте, но Сенат Франции 23 мая принял законопроект об "Иностранных агентах".

Любопытно, почему такой закон можно принимать во Франции, но не в Грузии?

Здесь есть нюанс, который Грузия упускает из виду. Евроинтеграция не закончилась бы просто безвизовым режимом, удобным получением финансовой поддержки от МВФ, а также тем, что Грузия является близким другом Европы в регионе Южного Кавказа. Евроинтеграция предполагает выполнение всех предъявляемых Грузии требований. Разве те, кто открыл объятия Грузии, дали бы ей свободу при ином раскладе?

Например, согласно отчету Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), Грузия является лидером по употреблению наркотиков на Южном Кавказе. Употребление наркотиков среди подростков в стране в два раза выше, чем в Европе. В 2018 году в Грузии было легализовано употребление марихуаны. К сожалению, Грузия также является страной на Южном Кавказе, где спокойно ведется ЛГБТ-пропаганда. Но в стране также имеется большая часть несогласных с этим.

Интеграция подразумевает принятие всех европейских ценностей. Именно это должны учитывать страны, которые сегодня идут по этому пути. Удивительно, но Грузия, которая прошла такой путь, получив статус кандидата на членство в Европейском союзе, сейчас зашла в тупик и находится на таком этапе, что вынуждена делать выбор. Госсекретарь США (страна, которая приняла этот закон впервые в мировой истории) Блинкен буквально на днях пригрозил Грузии, что если закон будет принят, отношения с Грузией будут пересмотрены, а визовые ограничения уже начали действовать.

Судя по всему, Запад намерен навязать Грузии все, даже двойные стандарты. Конечно, и США, и Франция могут принять этот закон, но если речь идет о Грузии - восточноевропейской стране, то необходимо принять все, включая двойные стандарты Запада.

Да, Грузия нашла "Шагреневую кожу", но теперь вся ее сила, энергия вот-вот иссякнут. Грузия стоит перед историческим выбором, и, возможно, если бы она могла предвидеть ситуацию, ступая на этот путь, то сегодня и результат был бы другим.

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