Фиксируется постоянный спрос на студенческие визы из Азербайджана в США - Дэна Конели

БАКУ /Trend/ - Наблюдается постоянный спрос на студенческие визы из Азербайджана в США.

Об этом в субботу Trend сказала вице-консул посольства США в Азербайджане Дэна Конели в кулуарах выставки для выпускников EducationUSA.

"Наблюдается постоянный спрос на визы по разным категориям, в особенности на студенческие. Мы фиксируем рост этих цифр за последние несколько лет, и данная тенденция сохраняется. Мы рассматриваем все заявления по различным типам виз, а также анализируем показатели по гостевым, туристическим, студенческим и рабочим визам. Я бы сказала, что не так много заявлений на получение рабочей визы", - сказала она.

Отметим, что для учащихся средних школ и студентов университетов, заинтересованных в обучении в США, организована выставка EducationUSA совместно посольством США в Баку и Американским советом по международному образованию. На выставке представлены программы обмена посольства США и более 35 университетов США. Также сотрудники консульской службы посольства проинформировали участников о студенческих визах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!