Кто стоит за провокацией против SOCAR в Стамбуле?

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле группировка под названием "Тысяча молодых людей за Палестину" напала на здание офиса SOCAR в Турции.

Члены этой группировки, уже несколько месяцев проводящей в турецком сегменте социальных сетей основанную на клевете и лжи кампанию против Азербайджана под лозунгом "SOCAR продает нефть Израилю!", скандировали лозунги перед офисом SOCAR, а затем пытались взломать входную дверь. Не достигнув своей цели, они облили дверь красной краской. Полиция арестовала 10 членов данной группировки.

Эта провокация не является случайной. Логическим итогом данной кампании против Азербайджана, проводимой в последние месяцы некоторыми группами в Турции, объектом которой была SOCAR, должно было стать нападение на стамбульский офис компании. Уже установлено, что это был заранее подготовленный план, и нападение было организовано укоренившимися в Турции группировками, поддерживаемыми Ираном. Эти же группировки уже несколько месяцев ведут кампанию против Азербайджана в турецком сегменте социальных сетей под лозунгом "SOCAR продает нефть Израилю".

Однако есть конкретная, точная и неоспоримая реальность: SOCAR не продает нефть Израилю.

SOCAR продает азербайджанскую нефть покупателям, то есть трейдерам. Как правило, на мировом рынке нефти все компании продают свои товары компаниям-трейдерам. Компании не могут контролировать, кому трейдеры продают нефть.

Очевидно, что целью информационных манипуляций, являющихся составной частью этого грязного сценария, направленного против Азербайджана, является то, чтобы целенаправленно сделать SOCAR объектом нападок, бросить тень на турецко-азербайджанскую дружбу в целом, дискредитировать Азербайджан в общественном мнении Турции.

Напомним, что до 2024 года SOCAR осуществила свои крупнейшие инвестиции в Турцию. За 15 лет, в течение которых кампания инвестировала в эту страну, данная цифра составила 18,3 миллиарда долларов. Таким образом, SOCAR является крупнейшей компанией с прямыми иностранными инвестициями в Турцию.

Таким образом, ситуация с нападками в Турции не только какой-то политической группировки, но даже самого маргинального движения или группы на компанию, которая занимает очень важное место в экономике страны, выглядит абсурдной. Однако с учетом того, что за этой акцией стоят проиранские силы в Турции, картина меняется.

Очевидны попытки подорвать отношения братства, вечного единства и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией, и в частности охарактеризовать нашу страну как "государство, занимающее антимусульманскую позицию". Хотя на первый взгляд эти попытки кажутся примитивными, налицо коварство сценаристов, оставшихся в тени.

Отметим тот факт, что среди тех, кто собрался провести акцию перед офисом SOCAR в Стамбуле, был журналист, гражданин Франции. Представитель французских масс-медиа прибыл туда не после начала акции проиранской группировки "Тысяча молодых людей за Палестину", а раньше. Он был в курсе того, что произойдет перед зданием SOCAR.

В целом сложилась примечательная картина. Проиранская группировка готовит акцию против SOCAR, об этой акции в социальных сетях публикуются анонсы с предварительной информацией, и сообщается, что она состоится 31 мая в 15:00 по местному времени.

На первый взгляд, нет ничего странного в том, что журналист был там: прочитав информацию в аккаунтах и профилях группировки в социальных сетях, он направился к месту проведения акции. Однако все дело в том, что акция началась намного раньше анонсированного времени, и на место акции французский журналист отправился вместе с руководителями группировки. Затем была трансляция в прямом эфире с места происшествия, публикации в социальных сетях. Все это было нацелено на то, чтобы показать якобы наличие "широкомасштабных протестов, антипатии" касательно азербайджано-израильских связей в Турции.

Реализация этой акции, осуществленной в рамках проводимой Францией гибридной войны против Азербайджана именно проиранской группировкой в Турции, свидетельствует о том, что силы, пропагандирующие радикализм, нетерпимость и ненависть на религиозной и этнической почве, также являются инструментами, используемыми Парижем в геополитических целях.

Что касается полномасштабного партнерства между Азербайджаном и Израилем, то все связи и отношения нашей страны с другими государствами в первую очередь основаны на наших национальных интересах. Вместе с тем Азербайджан до сих пор неоднократно заявлял, что наше сотрудничество и связи с любой страной не направлены против третьих государств.

К сожалению, некоторые до сих пор не могут понять, почему Азербайджан не приемлет языка угроз и попыток шантажа, а акции типа трагифарса в Стамбуле терпят неудачу.

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