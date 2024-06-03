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Председатель парламента Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан

Политика Материалы 3 июня 2024 22:45 (UTC +04:00)
Председатель парламента Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 3 июня делегация во главе с председателем парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеш) Нурланбеком Шакиевым прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, председателя парламента Кыргызстана Нурланбека Шакиева и делегацию встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Кыргызстаном Муса Гулиев, посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов и другие официальные лица.

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