Председатель парламента Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 3 июня делегация во главе с председателем парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеш) Нурланбеком Шакиевым прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, председателя парламента Кыргызстана Нурланбека Шакиева и делегацию встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Кыргызстаном Муса Гулиев, посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов и другие официальные лица.