Тюркские государства не должны отдаляться друг от друга - Зорлу Торе

БАКУ /Trend/ - Тюркские государства должны быть связаны друг с другом крепкими узами, и не должны отдаляться друг от друга.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе во время выступления на 13-й пленарной сессии ТюркПа в Баку на тему "Зеленые" горизонты для тюркского мира: роль парламентов в реализации "зеленой" повестки дня".

"Мы обязательно должны реализовать наши идеи. Нам нужно еще больше сотрудничества и солидарности", - сказал он.

Отметим, что в Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) проходит встреча генеральных секретарей парламентов.

В заседании участвуют председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе, заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай, представители организаций-наблюдателей, тюркских организаций сотрудничества.

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