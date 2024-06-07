Официальный Баку ответил МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Заявление министерства иностранных дел Армении от 7 июня 2024 года, в котором оспаривается факт территориальных претензий этой страны к своим соседям, на самом деле является намерением отвлечь внимание международного сообщества от вызовов, которые остаются препятствием для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде к заявлению министерства иностранных дел Армении.

"Сегодня главной проблемой остаются продолжающиеся территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в многочисленных правовых и политических документах этой страны, в первую очередь конституции Армении, которая прямо ссылается на Акт независимости Армении, призывающий к “объединению Армении и Нагорного Карабаха”. Азербайджан имеет законное право требовать исключения этого требования из конституции, которое непосредственно затрагивает нашу национальную безопасность, и это не может быть квалифицировано как вмешательство во внутренние дела Армении. Логика МИД Армении касательно того, что эту проблему можно было бы проигнорировать, демонстрирует, что Армения не заинтересована в устойчивом мире и стремится лишь сохранить это положение в качестве запасного варианта для возобновления своей агрессии против Азербайджана в будущем. Более того, усилия Армении по возрождению Минской группы, которая является остатком бывшего конфликта, и продолжающаяся политика милитаризации, демонстрируют существование скрытой повестки дня Армении.

Кроме того, для армянской стороны совершенно необоснованно указывать на существующее в проекте мирного договора положение о том, что “ни одна из сторон не может ссылаться на собственное внутреннее законодательство в связи с неисполнением своих обязательств в рамках мирного договора”, заявляя о безвредности территориальных претензий, содержащихся в конституции этой страны. Тот факт, что ни одно международное соглашение не превосходит конституцию, хорошо известен каждому. У Армении нет моральных оснований сомневаться в искренности Азербайджана в мирном процессе, поскольку Азербайджан предпринял шаги по инициированию мирного процесса и убедил Армению провести переговоры по мирному соглашению, первый проект которого был представлен Азербайджаном. Армения должна понимать, что единственный способ обеспечить стабильность и мир в регионе - это строить отношения с соседними странами на основе признания их суверенитета и территориальной целостности, и их соблюдения, а также устранять вызовы, создающие угрозу в этом направлении", - сказал А.Гаджизаде.

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