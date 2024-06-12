Замминистра финансов Азербайджана об увеличении пособия ветеранам войны

БАКУ /Trend/ - Социальная направленность государственного бюджета Азербайджана ни у кого не вызывает сомнений. Правительство, в том числе министерство труда и социальной защиты населения, комплексно подходит к социальным вопросам, учитывает их при составлении годового бюджета.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов.

Он отметил, что вопрос, поднятый депутатами в связи с пособиями, является актуальным.

"Поднятый вопрос требует внимания. Ни у кого не вызывает сомнений, что это одно из самых важных направлений. Считаю, что министерство труда и социальной защиты населения подходит к этим процессам более комплексно. Предложения, вероятно, должны исходить из комплексного подхода, а не в индивидуальном порядке. Вопрос совместного рассмотрения представленного здесь пакета находится в приоритете и он всегда актуален.

Вероятно, он будет рассмотрен в правительстве. У нас есть такая практика, когда мы приглашаем депутатов для совместного и более широкого обсуждения", - добавил он.

Отметим, что на заседании было предложено увеличить пособие ветеранам Первой и Второй Карабахских войн, которые сейчас получают пособие в размере 80 манатов.

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