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Милли Меджлис обратился к Президенту Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов

Политика Материалы 21 июня 2024 12:08 (UTC +04:00)
Милли Меджлис обратился к Президенту Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлиса (парламент) обратился к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку заседания Милли Меджлиса, состоявшегося сегодня, был включен вопрос об обращении к Президенту Азербайджанской Республики для назначения внеочередных выборов в парламент Азербайджана.

Председатель парламента Сахиба Гафарова сообщила, что депутаты, представляющие партию "Ени Азербайджан", выступили с предложением об обращении к Президенту Азербайджанской Республики по поводу проведения внеочередных выборов.

В ходе обсуждений депутаты сочли целесообразным проведение внеочередных парламентских выборов, отметив, что в Азербайджане будут проводиться важные международные мероприятия.

После обсуждения обращение было вынесено на голосование и принято.

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