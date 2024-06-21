В Азербайджане будет утверждена сумма компенсации за аренду жилья для должностных лиц таможенных органов

БАКУ /Trend/ - Будут утверждены порядок и размер выплаты денежной компенсации за аренду жилья должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в таможенных органах и проживающим в связи с этим в арендуемой квартире.

Как сообщает Trend, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о применении закона "О внесении изменений в Положение о службе в таможенных органах".

Согласно указу, Кабинет министров в двухмесячный срок должен утвердить порядок и сумму выплачиваемой денежной компенсации за аренду жилья должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим места жительства в связи с изменением места службы в таможенных органах и в этой связи проживающим в арендуемой квартире, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.