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В Азербайджане будет утверждена сумма компенсации за аренду жилья для должностных лиц таможенных органов

Политика Материалы 21 июня 2024 15:55 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Будут утверждены порядок и размер выплаты денежной компенсации за аренду жилья должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в таможенных органах и проживающим в связи с этим в арендуемой квартире.

Как сообщает Trend, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о применении закона "О внесении изменений в Положение о службе в таможенных органах".

Согласно указу, Кабинет министров в двухмесячный срок должен утвердить порядок и сумму выплачиваемой денежной компенсации за аренду жилья должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим места жительства в связи с изменением места службы в таможенных органах и в этой связи проживающим в арендуемой квартире, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

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