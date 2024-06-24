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Азербайджан был представлен на Конференции высокого уровня ОБСЕ по изменению климата

Политика Материалы 24 июня 2024 00:58 (UTC +04:00)
Азербайджан был представлен на Конференции высокого уровня ОБСЕ по изменению климата

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 21 июня принял участие в Конференции Мальтийского председательства ОБСЕ высокого уровня по изменению климата. Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На конференции было обсуждено влияние изменения климата на безопасность в регионе ОБСЕ, текущая ситуация и возможности совместной борьбы с изменением климата. Выступая на конференции, замминистра Фариз Рзаев заявил, что Азербайджан также подвергся воздействию изменения климата. Было отмечено, что Азербайджан поддерживает принятое в Стокгольме в 2021 году решение Совета министров ОБСЕ об укреплении сотрудничества в борьбе с вызовами, вызванными изменением климата, наша страна активно участвует в нескольких региональных проектах ОБСЕ.

Было заявлено, что территории Азербайджана, освобожденные от многолетней военной оккупации, будут преобразованы в зоны зеленой энергетики, где будут применяться концепции «умной деревни» и «умного города». Это будет способствовать усилиям по борьбе с изменением климата.

Отметив, что 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира», замминистра сообщил, что в ноябре этого года в нашей стране также пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

В рамках конференции заместитель министра Фариз Рзаев также встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

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