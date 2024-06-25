Милли Меджлис принял в третьем чтении изменения в госбюджет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) обсудили законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год"".

Как сообщает во вторник Trend, об изменениях сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Отметим, что с пересмотром в государственном бюджете на 2024 год доходы прогнозируются в размере 36 миллиардов 353 миллионов манатов, что на 2 миллиарда 180 миллионов манатов или на 6,4 процента больше утвержденного показателя.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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