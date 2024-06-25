БАКУ /Trend/ - Отменяется дипломатический визовый режим между Азербайджаном и Гамбией.

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Гамбия об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от взаимных визовых требований"".

Депутаты отметили, что законопроект будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

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