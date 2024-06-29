La Gazette du Caucase раскритиковала предвзятость в Европарламенте: депутаты-националисты выдвигают необоснованные претензии в адрес Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Провокации против Азербайджана в Европейском парламенте стали обычным делом. Буквально вчера 15 депутатов опубликовали так называемую "декларацию", в которой в очередной раз выдвигаются необоснованные обвинения в адрес Баку.

Французская онлайн-газета La Gazette du Caucase в своей статье подчеркивает, что националистов, стоящих за этим "документом", буквально объединяет ненависть к Азербайджану.

"Подписанты считают реакцию Азербайджана на военное сотрудничество между Францией и Арменией "высокомерной". Они в очередной раз обвиняют Азербайджан в проведении так называемой "этнической чистки" армян, добровольно покинувших Карабах, а также критикуют Европейскую комиссию за то, что она якобы игнорирует это.

Однако они с удобством упускают из виду или предпочитают игнорировать тот факт, что именно армянские войска вторглись на территорию Азербайджана после распада Советского Союза с целью захвата Карабаха и прилегающих к нему регионов. В результате около пятой части территории Азербайджана почти тридцать лет находилась под оккупацией", - говорится в статье.

Авторы напоминают читателям, что Организация Объединенных Наций неоднократно признавала эти земли суверенной территорией Азербайджана – резолюции, которые поддержала сама Франция.

"Таким образом, теории о так называемой "агрессии" Азербайджана являются простым искажением фактов – абсолютным фейком.

Так называемая "этническая чистка" армян - это еще одно искажение реальных событий.

Как могла такая страна, как Азербайджан, известная как одна из самых космополитичных и многокультурных стран, совершить подобное преступление? Жители Карабаха армянского происхождения не были изгнаны, их принудили это сделать армянские войска. Оставшись, как они сами считают, пришлось бы признать окончательный крах их воображаемой "республики". Единственные этнические чистки в регионе были организованы армянами в 1987 году и еще раз в 1993 году, когда почти миллион азербайджанцев были изгнаны из Армении, а затем и из Карабаха. Но это не интересует европейских парламентариев, которых, похоже, волнует исключительно положении армян", - заключают авторы.

Опасения Азербайджана по поводу активного вооружения Францией Армении более чем обоснованы. Этот шаг Парижа явно направлен на укрепление его влияния на Южном Кавказе, усиление зависимости Еревана и подрыв усилий Азербайджана по установлению мира в регионе.

Горстка европейских парламентариев может продолжать разрабатывать резолюции, декларации и другие неэффективные документы. Хотя эти действия могут служить их собственным эгоистичным интересам, они не повлияют на честную политику, проводимую Баку.

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