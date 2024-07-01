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Блинкен заявил о возможности для мирных договоренностей Баку и Еревана

Политика Материалы 1 июля 2024 21:29 (UTC +04:00)
Блинкен заявил о возможности для мирных договоренностей Баку и Еревана
Фото: Госдеп США

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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Вашингтонская администрация считает, что сейчас есть исключительная возможность для достижения мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте Брукингса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть исключительная возможность реализовать мирные договоренности между странами, что прекратит продолжающийся десятки лет конфликт и, думаю, создаст в регионе огромные возможности с точки зрения экономических связей, экономического роста, налаживания связей между странами на востоке и на западе, на юге и на севере. Азербайджан должен сыграть в этом решающую роль", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы активно добивались этого путем дипломатии, пытаясь приблизить Азербайджан и Армению к мирным договоренностям", - утверждал Блинкен. "И, думаю, сейчас это по-настоящему достижимо. Я говорил об этом лишь примерно неделю назад с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Думаю, это выполнимо и в полной мере соответствует интересам народов Азербайджана и Армении, а также всего региона", - добавил он.

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