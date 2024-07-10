В Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 10 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с участием государственного секретаря Энтони Блинкена, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

«В рамках саммита НАТО в Вашингтоне прошли переговоры между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению и установлению межгосударственных отношений между двумя странами. Встреча прошла с участием глав МИД Азербайджана и Армении – Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена», - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что саммит НАТО с участием 32 стран-членов НАТО, стран-партнеров и Евросоюза стартовал в столице США Вашингтоне 9 июля и продлится до 11 июля.

Мероприятие, проводимое на тему «Украина и Трансатлантическая безопасность», также посвящено 75-летию НАТО.