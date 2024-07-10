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Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения - госсекретарь США

Политика Материалы 10 июля 2024 20:22 (UTC +04:00)
Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения - госсекретарь США
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сегодня мне очень приятно быть вместе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на трехсторонней встрече с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Он сказал, что Азербайджан и Армения проделали важную работу в направлении устойчивых, достойных мирных переговоров, которые создают большие возможности для отношений между двумя странами, регионом и Соединенными Штатами.

«Соединенные Штаты поддержали этот процесс вместе с Евросоюзом и другими партнерами. Сегодняшняя встреча дает возможность подвести итоги достигнутого прогресса. Судя по всем контактам, включая дискуссии последних недель, я думаю, что стороны близки к достижению мирного соглашения, которое Соединенные Штаты решительно поддерживают. Сегодня мы вместе обсуждаем, что могут сделать США для достижения соглашения», - заявил Э.Блинкен.

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