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Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить работу по мирному соглашению

Политика Материалы 10 июля 2024 20:49 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 10 июля 2024 года по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне на полях саммита, посвященного 75-летию НАТО, состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, стороны отметили прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией в направлении заключения исторического соглашения о мире и установления межгосударственных отношений, и договорились продолжить работу в этом направлении.

Обе стороны поблагодарили госсекретаря за проведение встречи.

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