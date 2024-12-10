Армения до сих пор не определила свои точные границы - Эльнур Мамедов

БАКУ /Trend/ - Армения до сих пор не определила свои точные границы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время выступления на международной конференции под названием "Главное препятствие мирному договору между Азербайджаном и Арменией", проходящей 10 декабря в Баку.

"30 лет Армения держала азербайджанские земли под оккупацией. После освобождения наших территорий от оккупации Азербайджан выдвинул Армении предложение мира.

Чтобы сторона, победившая в войне, предлагала мир - это, просто, невиданное событие.

Но Азербайджан предпринял эти шаги. Мы пытались разработать мирный договор. Но есть две причины, которые являются препятствием на пути к миру. Первая - Конституция Армении.

Армения до сих пор не определила свои точные границы. Переговоры все еще ведутся и мы говорим, что Армения не должна выводить эти вопросы на международную арену",- добавил он.

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