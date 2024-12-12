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На Глобальном форуме ЮНЕСКО представлена Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана

Политика Материалы 12 декабря 2024 11:16 (UTC +04:00)
На Глобальном форуме ЮНЕСКО представлена Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана
Фото: Община Западного Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Концепция возвращения, разработанная на семи языках Общиной Западного Азербайджана, была представлена высокопоставленным чиновникам на IV Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Как сообщили Trend в Общине, 9-11 декабря на IV Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией в испанском городе Барселона, нашу страну представила председатель Совета женщин Общины Западного Азербайджана, депутат Малахат Ибрагимгызы.

Малахат Ибрагимгызы выступила на сессии "Женское лидерство: во имя устойчивых обществ на гендерной основе" на тему "Расширение прав и возможностей женщин-беженцев во имя устойчивых и толерантных обществ".

Депутат проинформировала о проводимой в Азербайджане государственной политике в области защиты прав женщин, существующих правовых рамках, участии женщин в социально-экономических проектах, развитии женского предпринимательства.

М.Ибрагимгызы также информировала участников сессии о равнодушии международных организаций к проблемам 300 тысяч наших соотечественников, депортированных из Армении со своей исторической родины в 1987-1991 годах, а также женщин-беженцев.

Подчеркнув важность мирного, достойного возвращения западных азербайджанцев, депутат отметила большую потребность в информировании женщин-беженцев о праве на реинтеграцию, в поддержке и сотрудничестве международных организаций, таких как ЮНЕСКО, в реализации "Концепции возвращения" Общины Западного Азербайджана.

В рамках IV Форума по борьбе с расизмом и дискриминацией депутат Малахат Ибрагимгызы провела ряд двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами ЮНЕСКО, и представила им Концепцию возвращения Общины Западного Азербайджана, подготовленную на семи языках.

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