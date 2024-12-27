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Утверждены изменения в Налоговый кодекс Азербайджана

Политика Материалы 27 декабря 2024 14:34 (UTC +04:00)
Утверждены изменения в Налоговый кодекс Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно документу, в целях проведения оценки влияния налоговых льгот и освобождений на доходы государственного бюджета налоговые льготы и освобождения классифицируются в порядке, устанавливаемом органом (учреждением), определяемом соответствующим органом исполнительной власти.

На основе заключения эксперта рыночные цены на товары (работы, услуги) устанавливаются привлеченным экспертом на договорной основе.

В документ добавлены новые пункты.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ в связи с этим документом.

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