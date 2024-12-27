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Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)

Политика Материалы 27 декабря 2024 20:25 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 27 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной для расследования причин авиакатастрофы.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, председатель комиссии Али Асадов сказал, что будут рассмотрены проделанная работа по устранению последствий аварии и предстоящие задачи.

Было сообщено о мерах, предпринятых в связи с оказанием необходимой помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы, а также о предстоящих работах. Заслушаны доклады членов комиссии.

Члены комиссии проинформировали о доставке в Азербайджан пострадавших, а также тел погибших, о похоронах погибших, ходе продолжающегося лечения в Актау граждан, находящихся в тяжелом состоянии. Было сообщено, что приняты необходимые меры в связи с доставкой в страну тел 4 из 26 граждан Азербайджана, погибших в результате аварии, и их похоронами. Обсуждались вопросы, связанные с доставкой тел остальных погибших в нашу страну вскоре после завершения судебно-медицинской экспертизы и других необходимых мероприятий.

Членам комиссии было поручено в кратчайшие сроки и оперативно решить вопросы, связанные с оказанием необходимой материальной помощи и морально-психологической поддержки пострадавшим в авиакатастрофе и семьям погибших.

Было отмечено, что продолжаются следственные мероприятия в рамках созданной Казахстаном специальной комиссии по расследованию причин произошедшего. Подчеркнуто, что твердая позиция Азербайджана заключается в том, что причины авиакатастрофы должны быть прозрачно, объективно и всесторонне расследованы, общественность должна быть проинформирована о результатах расследования.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)
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