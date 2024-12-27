Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной для расследования причин авиакатастрофы.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, председатель комиссии Али Асадов сказал, что будут рассмотрены проделанная работа по устранению последствий аварии и предстоящие задачи.

Было сообщено о мерах, предпринятых в связи с оказанием необходимой помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы, а также о предстоящих работах. Заслушаны доклады членов комиссии.

Члены комиссии проинформировали о доставке в Азербайджан пострадавших, а также тел погибших, о похоронах погибших, ходе продолжающегося лечения в Актау граждан, находящихся в тяжелом состоянии. Было сообщено, что приняты необходимые меры в связи с доставкой в страну тел 4 из 26 граждан Азербайджана, погибших в результате аварии, и их похоронами. Обсуждались вопросы, связанные с доставкой тел остальных погибших в нашу страну вскоре после завершения судебно-медицинской экспертизы и других необходимых мероприятий.

Членам комиссии было поручено в кратчайшие сроки и оперативно решить вопросы, связанные с оказанием необходимой материальной помощи и морально-психологической поддержки пострадавшим в авиакатастрофе и семьям погибших.

Было отмечено, что продолжаются следственные мероприятия в рамках созданной Казахстаном специальной комиссии по расследованию причин произошедшего. Подчеркнуто, что твердая позиция Азербайджана заключается в том, что причины авиакатастрофы должны быть прозрачно, объективно и всесторонне расследованы, общественность должна быть проинформирована о результатах расследования.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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