Тела еще 22 человек, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Азербайджан после завершения необходимых мероприятий

БАКУ /Trend/ - Были приняты необходимые меры в связи с доставкой в страну и захоронением тел 4 из 26 граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе.

Об этом было сказано на заседании Государственной комиссии, созданной для расследования причин авиакатастрофы, произошедшей вблизи Актау, сообщает Trend.

На заседании также были обсуждены вопросы, связанные с доставкой в страну после завершения судебно-медицинской экспертизы и других необходимых мероприятий тел остальных 22 погибших.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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