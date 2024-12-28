Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

БАКУ /Trend/ - Президенту США Джо Байдену сообщили о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане.

Как сообщает Trend, об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Байден находится в курсе произошедшего.

"Данный инцидент расследуется. Мы сообщили азербайджанской стороне о нашей готовности и желании оказать содействие расследованию если это необходимо", - отметил Джон Кирби.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.