Причины авиакатастрофы должны быть всесторонне расследованы и обнародованы - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Причины крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, должны быть всесторонне расследованы и обнародованы.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Trend.

Министр Джейхун Байрамов пожелал упокоения душам погибших, а пострадавшим - исцеления. Он подчеркнул, что предварительный осмотр самолета, наличие многочисленных отверстий в фюзеляже, свидетельства бортпроводников и пассажиров указывают на факт крушения самолета в результате вмешательства физического и технического характера.

Министр довел до внимания российской стороны ожидания азербайджанской стороны относительно завершения работ по расследованию причин аварии с участием делегации международных экспертов, серьезному и всестороннему выявлению и обнародованию причин аварии в короткие сроки.

Наряду с этим, была отмечена важность проведения начатого следствия в условиях полной прозрачности и регулярного информирования общественности.

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