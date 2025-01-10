В Азербайджане утверждено "Положение об информационной системе "Национальные пространственные данные" - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Положения об информационной системе "Национальные пространственные данные" и урегулировании некоторых вопросов, связанных с ней.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно указу, министерство экономики совместно с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в соответствии с концепцией "правительственное облако" (G-Cloud) должно обеспечить размещение информационной системы "Национальные пространственные данные" в "правительственном облаке".

Министерство цифрового развития и транспорта и Государственная служба специальной связи и информационной безопасности должны обеспечить реализацию мер, вытекающих из требований указа "Об утверждении «Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных резервов и систем» и некоторых мерах, связанных с "электронным правительством".

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

С полным текстом "Положения об информационной системе "Национальные пространственные данные" можно ознакомиться по ссылке.