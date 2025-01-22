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Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом

Политика Материалы 22 января 2025 14:45 (UTC +04:00)
Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенном изменении в решение Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Согласно проекту, на пост руководителя рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом предлагается кандидатура депутата Сабины Салмановой.

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