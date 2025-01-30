Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Алматы

БАКУ /Trend/ - 30 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова прибыл с рабочим визитом в город Алматы.

Как сообщает в четверг Trend, в Международном аэропорту Алматы А.Асадова встретили заместитель премьер-министра, руководитель Аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица.

В рамках визита А.Асадов выступит на международном цифровом форуме Digital Almaty 2025. Он также примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета.

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