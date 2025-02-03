Создана рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом

БАКУ /Trend/ - Создана рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Султанатом Оман.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенном изменении в решение Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", которое было обсуждено на проходящем сегодня первом пленарном заседании весенней сессии парламента Азербайджана 2025 года.

Депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова назначена руководителем рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом.

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