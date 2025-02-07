Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Словакии в консульской сфере

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялись первые консульские консультации между Азербайджаном и Словакией.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а словацкую - директор Консульского департамента министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мартин Бартон.

В консультациях также приняли участие сотрудники соответствующих ведомств органов иностранных дел обеих сторон, официальный представитель Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики и представители посольства Словацкой Республики в Азербайджане.

Во время консультаций обсуждались текущее состояние и перспективы консульских отношений между двумя странами, а также возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы в этой области.

Кроме того, затронуты вопросы расширения сотрудничества в сфере оказания эффективной и гибкой консульской помощи для защиты прав и законных интересов граждан обеих стран. Состоялся обмен мнениями по визовой политике Словакии и Азербайджана.

Обсужден ряд предложений по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в таких сферах, как миграция, труд, социальная защита и др., выражена договоренность о принятии необходимых мер с целью расширения связей по соответствующим направлениям.

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