Операция в Гусарском районе подтверждает высокий профессионализм спецслужб Азербайджана - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Операция, проведенная Службой госбезопасности в Гусарском районе, подтверждает высокий уровень профессионализма спецслужб Азербайджана.

Об этом заявил политолог Азер Гараев в передаче "Цель" в эфире АзТВ, сообщает Trend.

"Наши спецслужбы состоят из профессиональных сотрудников, и предотвращение такой провокации также показывает, что они всегда готовы к любым угрозам. Эта операция была проведена с высокой точностью. Для ее реализации сотрудники спецслужб работали круглосуточно, проявляя исключительное мастерство, чтобы привлечь террористов к ответственности. В противном случае мы не смогли бы привлечь их к ответственности", - сказал он.

По его словам, эта операция также стала большой профилактической работой.

"Это профилактическая работа была проведена не только в интересах нашего общества, но и стала сигналом для всего мира, а также для стран и спецслужб, которые нам не благоприятствуют. Мы показали, что диверсионные планы против нас не имеют шансов на успех. Это вызвало широкий резонанс. Все увидели, что в органах безопасности Азербайджана работают настоящие профессионалы", - отметил А.Гараев.

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