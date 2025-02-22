Кочарян, Саргсян, Оганян - настало время ответить за преступления

БАКУ /Trend/ - Последняя пресс-конференция бывшего президента Армении, "политического трупа" Роберта Кочаряна в Ереване привлекла внимание.

Его попытка представить себя как "серьезного и перспективного политика, готовящегося к возвращению в большую политику" выглядит не более чем фарсом.

Он открыто выразил свою обеспокоенность по поводу юридических процессов, которые идут в Азербайджане над бывшими лидерами армянской армии и сепаратистского режима.

Кочаряна наиболее тревожит не только преследование тех, кто действовал на оккупированных территориях, но и перспектива привлечения Армении к ответственности за вооруженную оккупацию азербайджанских территорий, этнические чистки и другие преступления против человечности.

Кочарян был непосредственным организатором вооруженной оккупации Карабаха в 1990-е годы. Он не только руководил так называемым сепаратистско-террористическим режимом, но и совершил многочисленные преступления против азербайджанского населения. Ходжалинский геноцид, этническая чистка азербайджанцев в Карабахе и прилегающих регионах, уничтожение культурно-исторического наследия произошли именно во время его правления. В свете этого его опасения вполне оправданы. Международные правовые институты и суды могут обратить внимание на его личную ответственность за военные преступления.

В 2023 году официальный Ереван ратифицировал Римский статут и стала членом Международного уголовного суда (МУС). Это означает, что страна обязана соблюдать международные правовые обязательства по делу преступлений против человечности, военных преступлений и актов геноцида. Такая ратификация может создать серьезные юридические проблемы для политической элиты Армении, включая Кочаряна, Саргсяна и Оганяна, каждый из которых имеет прямое отношение к политике этнических чисток, военной агрессии и оккупации, подпадающим под юрисдикцию МУС.

Как член Международного уголовного суда, Армения обязана сотрудничать с ним и передавать обвиняемых правосудию. В случае требования МУС об экстрадиции Кочаряна или Саргсяна, Ереван обязан выполнить это требование. В противном случае Армения нарушит свои международные обязательства.

Существуют прецеденты, когда бывшие главы государств привлекались к ответственности перед международным правом. Судебный процесс над Слободаном Милошевичем, Радованом Караджичем и Ратко Младичем в Гааге доказывает, что международное сообщество может привлечь к ответственности даже бывших президентов, совершивших преступления против человечности. Существуют многочисленные доказательства преступлений, совершённых Арменией на оккупированных территориях, массовых убийств азербайджанского гражданского населения и уничтожения культурного наследия. Поэтому Международный уголовный суд и другие международные структуры должны оказать давление на Ереван.

Азербайджан может требовать международного суда над политическим и военным руководством Армении, опираясь на факты, полученные в ходе судебных процессов над лидерами бывшего сепаратистского режима. Официальный Баку может подать официальное обращение в Международный уголовный суд с просьбой открыть уголовные дела против Кочаряна, Саргсяна и Оганяна. После ратификации Римского статута Армения оказалась в правовой ловушке и теперь не может уклоняться от выполнения решений МУС.

Поскольку в Азербайджане продолжаются судебные процессы над лидерами бывшего сепаратистского режима, следующей целью станут организаторы и финансисты оккупации. В период своего пребывания на посту президента Армении Кочарян лично поддерживал милитаризацию оккупированных территорий, направлял оружие и живую силу незаконным вооруженным группировкам, а также политически и экономически поддерживал режим оккупации. Эти факты создают юридическое основание для его суда как в азербайджанских судах, так и на международной арене.

Серж Саргсян также является одной из центральных фигур в военных преступлениях. В 1990-е годы он был одним из командующих армянскими вооруженными силами в Карабахе, а позже в качестве министра обороны и президента способствовал укреплению незаконного режима на оккупированных территориях. А Сейран Оганян, как министр обороны и командующий армянскими "военными силами" в Карабахе, несет ответственность за серьезные нарушения международного гуманитарного права во время войны, включая применение запрещённого оружия, пытки военнопленных и нападения на мирное население.

Следовательно, Роберт Кочарян и бывшее политико-военное руководство Армении опасаются ответа перед международным правом. Ратификация Арменией Римского статута еще больше усложняет их положение. Международное сообщество, особенно Международный уголовный суд, должно усилить давление, чтобы привлечь этих людей к ответственности. На основании доказательств, которые может предоставить Азербайджан, привлечение Кочаряна, Саргсяна и Оганяна к суду на международной арене становится возможным и необходимым шагом.

Карабахский конфликт стал одним из самых трагических событий в современной истории Южного Кавказа. На протяжении десятилетий бывшие лидеры Армении – Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Сейран Оганян - организовывали и координировали военные преступления против Азербайджана и его гражданского населения. В этой статье представлено максимальное количество фактов, доказательств и юридических оснований, подтверждающих их индивидуальную ответственность за совершённые преступления.

Между 1988 и 1994 годами политика этнических чисток в Армении и преступления против человечности приобрели массовый характер. Самым тяжким военным преступлением за это время стал Ходжалинский геноцид, произошедший 25-26 февраля 1992 года. В Ходжалы отряды Вооруженных сил Армении и армянских сепаратистов убили 613 азербайджанцев, среди которых были 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. 1275 мирных жителей были взяты в заложники, а 150 пропали без вести, о судьбе которых до сих пор ничего не известно. 487 человек получили тяжёлые ранения, из которых 76 были детьми. 56 человек были убиты с особой жестокостью — им выкололи глаза, отрезали уши и срезали кожу.

Серж Саргсян в 1992 году служил начальником штаба армянских вооруженных формирований и публично признал, что массовая резня в Ходжалы была осуществлена целенаправленно.

В интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу он заявил: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не могут поднять руку на гражданское население. Мы сломали этот стереотип". Это признание напрямую свидетельствует о том, что армянское руководство совершило резню в Ходжалы намеренно.

Роберт Кочарян, будучи одним из главных организаторов военных действий в Карабахе, обеспечивал политическую защиту этим преступлениям. Сейран Оганян, в свою очередь, непосредственно командовал армянскими вооружёнными силами, оккупировавшими Ходжалы, и позже стал так называемым "министром обороны" незаконного сепаратистского режима.

В результате политики этнической чистки, проводившейся армянами в 1988-1994 годах, около миллиона азербайджанцев были изгнаны со своей Родины. В 1988-1990 годах 250 тысяч азербайджанцев были насильственно изгнаны из Армении и стали первыми жертвами армянского национализма. С территории Карабаха и прилегающих областей были изгнаны 750 тысяч азербайджанцев.

В период оккупации армянские силы целенаправленно уничтожали культурное и историческое наследие азербайджанского народа. Было разрушено 927 библиотек, 44 мечети, 473 исторических памятника, а также 6 государственных театров и концертных залов.

С 1993 по 2020 год, по прямому указанию военно-политического руководства Армении, было оккупировано 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана. Помимо самого Карабаха, в состав оккупированных территорий вошли 7 районов: Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Агдам, Кяльбаджар и Лачин. Власти Армении проводили политику заселения этих регионов армянами, пытаясь изменить их демографическую структуру.

После того, как армия Азербайджана освободила земли в 2020 году масштабы разрушений, нанесенных Арменией во время оккупации, стали очевидны. Армянские силы полностью уничтожили 9 оккупированных городов и более 800 сел. Эти разрушения носили систематический характер и были направлены на ликвидацию потенциала будущего восстановления азербайджанских территорий. В некоторых местах, населенных армянами, были построены новые поселения, но и они были оставлены после контрнаступательных операций армии Азербайджана.

Эти факты свидетельствуют о том, что под руководством Армении в Карабахе были совершены военные преступления и этнические чистки против азербайджанского народа. Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Сейран Оганян являются лицами, непосредственно ответственными за эти преступления, и должны предстать перед международным правосудием. Азербайджану необходимо обратиться в международные суды для признания этих преступлений и их предания суду. По мере продолжения юридических процессов против Армении возрастает вероятность привлечения к ответственности и бывших руководителей.

Город Агдам, известный как "Хиросима Кавказа", был полностью разрушен, и здесь не осталось ни одного уцелевшего здания. Единственным оставшимся строением оказалась мечеть, где армянские военные формирования держали скот, что свидетельствует о целенаправленном осквернении исторических и религиозных памятников.

В ходе 44-дневной войны в 2020 году Армения совершила военные преступления, применяя запрещенные международным правом кассетные боеприпасы против мирных городов Азербайджана, включая Гянджу, Барду и Тертер. Ракетные удары по гражданскому населению привели к трагическим последствиям:

28 октября 2020 года ракетные удары по Барде унесли жизни 21 мирного жителя, более 70 человек получили ранения;

17 октября 2020 года в результате ракетных ударов по Гяндже погибли 15 человек, в том числе дети.

Хотя в 2020 году Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Сейран Оганян не занимали официальных государственных должностей, они оставались главными архитекторами милитаризации оккупированных территорий. Их политика способствовала формированию и поддержке незаконных вооружённых группировок в Карабахе, снабжению сепаратистов оружием и продолжению террористической стратегии.

Кроме военной агрессии, армянское руководство превратило Карабах в источник личной выгоды. Роберт Кочарян использовал Карабах для незаконного денежного оборота, а его сын Левон Кочарян контролировал бизнес-активы в регионе. Серж Саргсян вывел в оффшоры более 200 миллионов долларов из государственного бюджета Армении. Сейран Оганян, в свою очередь, обвиняется в хищении государственных средств при закупке устаревших боеприпасов.

Эти факты подчеркивают необходимость привлечения бывшего армянского руководства к ответственности перед международным правосудием.

Для привлечения этих лиц к ответственности существуют различные юридические механизмы. После ратификации Арменией Римского статута в 2023 году, Международный уголовный суд (МУС) получил юридические полномочия для расследования этих военных преступлений.

На международном уровне может быть осуществлено введение персональных санкций в отношении Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Сейрана Оганяна, а также объявление в международный розыск и экстрадиция этих лиц.

Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Сейран Оганян - главные организаторы военных преступлений, геноцида и этнических чисток. Они несут прямую ответственность за убийство тысяч мирных азербайджанцев, уничтожение культурного наследия Азербайджана и масштабные разрушения. Ратификация Арменией Римского статута и растущее международное давление делают перспективу их ареста и суда более реальной. Азербайджан должен использовать все правовые и дипломатические средства для привлечения к ответственности этих преступников.

Азербайджан уже создал важный прецедент, проводя суд над бывшими сепаратистскими лидерами. Теперь следующий шаг — требовать привлечения бывшего политического руководства Армении к ответственности перед международным правом.

Баку может обратиться в Международный уголовный суд с требованием возбудить уголовные дела против Роберта Кочаряна, Сержa Саргсяна и Сейрана Оганяна.

Кроме того, международное сообщество, особенно Западные страны, поддержавшие ратификацию Римского статута, теперь должны требовать от Армении выполнения своих обязательств. Ереван больше не может уклоняться от своих международно-правовых обязательств, что делает перспективу ареста Кочаряна и его окружения все более реальной.

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