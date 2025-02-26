Замглавы МИД Азербайджана рассказал в Женеве о проделанной работе в рамках Великого возвращения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 23 по 26 февраля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов находился с рабочим визитом в Женеве для участия в сегменте высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в рамках визита Эльнур Мамедов выступил на сегменте высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека, а также провел ряд двусторонних встреч на высоком уровне.

"В своем выступлении замминистра подробно рассказал о региональной ситуации в постконфликтный период, о работе, проводимой в рамках Великого возвращения, о состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, текущих вызовах, в том числе о претензиях на территориальную целостность Азербайджана в Конституции Армении. Замминистра также ответил на претензии, выдвинутые министром иностранных дел Армении в ходе выступления.

Была представлена информация о процессах, проводимых Азербайджаном в международных судах в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией в период прошлого конфликта, поимках пропавших без вести, борьбе с минной угрозой, а также усилиях по восстановлению прав азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении.

В рамках визита заместитель министра также встретится с министром иностранных дел Гватемалы Карлосом Рамиро Мартинесом Альварадо, министром иностранных дел Шри-Ланки Виджита Хератой, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Халилом, министром иностранных дел Непала Арзу Рана Деуба, заместителем министра иностранных дел Коста-Рики Алехандро Солано Ортисом, исполнительным директором секретариата Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации Исламского сотрудничества Нурой Заид Алршуд.

В ходе встреч были обсуждены вопросы, вытекающие из двусторонних и многосторонних отношений, текущая региональная ситуация в постконфликтный период, усилия Азербайджана по восстановлению и миру, а также председательство Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и возможности сотрудничества в этом направлении.

Во время встреч состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных