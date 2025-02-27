БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) распространила заявление в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Trend, в заявлении отмечается, что генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха почтил память жертв трагедии, произошедшей в 1992 году в городе Ходжалы Азербайджанской Республики.

Генеральный секретарь вновь подчеркнул, что события в Ходжалы стали следствием незаконной оккупации азербайджанских территорий Арменией. Он также сослался на Каирскую итоговую декларацию (пункт 117), принятую на 12-й сессии Исламского саммита в 2013 году, и на резолюцию №47/50-POL, одобренную на 5-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в 2024 году в городе Яунде (Республика Камерун). Генсек выразил солидарность с жертвами Ходжалинской трагедии, а массовые зверства, совершенные против мирного азербайджанского населения в оккупированном Ходжалы, квалифицируются как военное преступление, преступление против человечества и геноцид.