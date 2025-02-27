Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Фонд искусств RAK в Бахрейне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Королевство Бахрейн вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Фонд искусств RAK.

Как сообщает Trend, Фонд искусств RAK представляет избранные образцы работ бахрейнских художников разных поколений и художественных школ с различных художественных выставок.

Некоммерческая организация RAK укрепляет роль художников в мировом масштабе и вносит свой вклад в международное партнерство посредством различных выставок, мероприятий и инициатив по сотрудничеству.

Целью деятельности Фонда является объединение представителей искусства, просвещение общественности, критическое суждение и предоставление платформы для социального диалога.

Во время посещения Фонда искусств RAK состоялось ознакомление с представленной здесь экспозицией произведений всемирно известных художников.

Произведения художников Фонда искусств RAK были представлены азербайджанской публике на выставке, открывшейся в Баку в прошлом году. Также в Центре Гейдара Алиева была организована выставка основателя Фонда искусств RAK, выдающегося бахрейнского художника Рашида Аль Халифы.

Отметим, что между Азербайджаном и Бахрейном налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах, в том числе в области искусства. Искусство, считающееся универсальным языком, является важным вкладом в установление взаимопонимания и дружественных отношений между народами. Связи в культурной сфере создают почву для дальнейшего расширения возможностей будущего партнерства между нашими странами.