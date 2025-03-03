В штате Колорадо прошло мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В Денверском университете, расположенном в штате Колорадо, США, состоялось мероприятие "Khojaly Voices: A Day of Remembrance" ("Голоса Ходжалы: День памяти"), посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, мероприятие было организовано при поддержке организации "Азербайджанская диаспора в Колорадо" и Государственного комитета по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие сотрудники Госкомитета, консульства Азербайджана, представители азербайджанской общины и местной общественности.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и США, минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида, шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны.

Руководитель организации "Азербайджанская диаспора в Колорадо" Нигяр Шихсафиева подробно проинформировала о Ходжалинском геноциде.

Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова рассказала о работе, проделанной в направлении восстановления международной справедливости, о возвращении вынужденных переселенцев в родные края после 30-летней разлуки.

Консул Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе Рамиз Дашдамиров рассказал о работе, проделанной консульством для достижения в США правовой оценки геноцида.

На конференции был показан фильм о Ходжалинской трагедии, подготовленный ELTV и Азербайджанским центром культуры и искусств "Вэтэн" в рамках проекта "History of Azerbaijan".

Член общины Ульвия Адыгезалова исполнила композицию в память о жертвах Ходжалинского геноцида. Также была показана театральная сценка в память о детях-жертвах Ходжалинского геноцида, исполнены стихи.

В заключение члены общины выразили благодарность диаспорской организации в штате Колорадо за организацию этого мероприятия, пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

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