Искусство строит мосты, а не возводит стены - Эйюб Кулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network состоялся новый выпуск аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым", гостем которого стал известнейший дирижёр, музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев.

Разговор затронул как профессиональные аспекты музыкального искусства, так и более глубокие темы – взаимодействие культур, влияние политики на творчество, а также неизбежный процесс осознания превосходства азербайджанской музыкальной традиции в мировом пространстве.

Одной из ключевых тем обсуждения стало влияние искусства на диалог между народами. Кулиев поделился своими наблюдениями о том, как в международной музыкальной среде постепенно меняется отношение к азербайджанским исполнителям и композиторам. Он отметил, что даже те, кто ранее испытывал предвзятость, вынуждены признавать неоспоримое превосходство азербайджанской школы.

"В последнее время я ощущаю, что даже наши коллеги, которые раньше были настроены к нам агрессивно, осознают – против фактов не пойдёшь. Они слушают музыку Амирова, Гараева, Гаджибекова – и вынуждены признать: это великое искусство. Они не могут оспорить его значимость", – подчеркнул маэстро.

Этот процесс особенно ярко проявился во время постановки балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова в Умане. В проекте принимали участие музыканты из разных стран, включая Балтийский театр балета. Однако присутствие представителей соседней Армении, работавших в коллективе, не привело к напряжённости – напротив, профессиональное уважение взяло верх.

"Когда они видят, что наши музыканты демонстрируют невероятный уровень, участвуют в престижных конкурсах и международных постановках, – они понимают, что противостоять этому невозможно", – отметил Кулиев.

Маэстро рассказал о случаях, когда представители армянской стороны пытались бойкотировать исполнение азербайджанской музыки, однако это лишь подтверждало их страх перед реальным культурным превосходством Азербайджана: "Недавно один армянский музыкант отказался участвовать в концерте в Софии, заявив, что не будет играть азербайджанскую музыку. В итоге весь оркестр отказался от выступления. Они боятся признать очевидное".

Однако бывают и совершенно иные примеры – когда после концертов к дирижёру подходили армянские музыканты и просили ноты произведений Амирова и Караева.

"Я надеюсь, что они не собираются их присваивать", – сказал маэстро с улыбкой, добавив, – "но сам факт их интереса говорит о многом".

Кулиев также обратил внимание на проблему политического давления в сфере искусства. Он отметил, что некоторые страны, чтобы угодить армянскому лобби, занимают непрофессиональную и несправедливую позицию в отношении азербайджанских артистов: "Мы видим, как некоторые государства, даже поддерживающие Азербайджан, внезапно принимают решения, продиктованные политическими интересами, а не культурной справедливостью".

По его словам, искусство должно оставаться вне политики, а любая попытка его использования в качестве инструмента давления лишь усиливает напряжённость: "Музыка – это свет, добро, связь между поколениями. Искусство строит мосты, а не возводит стены".

Маэстро Кулиев провёл исторические параллели, напомнив, что во время мировых войн враждующие страны отказывались исполнять произведения друг друга, однако со временем осознали абсурдность такого подхода: "В преддверии Первой мировой войны в России перестали исполнять Бетховена, а в Германии – Чайковского. Но что в итоге? Сегодня эти барьеры стерты. Люди приходят к прозрению".

Он подчеркнул, что со временем искусство всё равно берёт верх над политическими противоречиями, а для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией необходимо изменение общественного сознания с обеих сторон: "Мы не требуем ничего, кроме справедливости. Община Западного Азербайджана, как общественная организация, не ставит политические ультиматумы. Мы просто хотим справедливого примирения".

Подытоживая беседу, маэстро отметил, что Азербайджан продолжает активно представлять свою культуру в мире, и эта работа приносит ощутимые результаты. Он выразил уверенность, что крупные проекты, подобные постановке "Тысячи и одной ночи" за рубежом, станут ключом к формированию нового восприятия Азербайджана в мировом культурном пространстве.

"Когда ты играешь Гараева, Амирова, Гаджибекова – ты ощущаешь, сколько света, радости и гордости в этой музыке. Это и есть лицо нации".

Маэстро выразил надежду, что такие инициативы продолжатся, а искусство будет способствовать объединению людей, а не разъединению.