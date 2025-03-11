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Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)

Политика Материалы 11 марта 2025 19:44 (UTC +04:00)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова 11 марта провела встречу со студентами Университета АДА.

Как сообщает Trend, в своем выступлении Гордана Силяновска-Давкова подчеркнула значение укрепления дружественных связей между двумя странами. Отметив широкий потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, она уделила особое внимание развитию связей в сфере образования, экономики и культуры.

Далее Президент поделилась своими взглядами на геополитическую ситуацию в регионе и вопросы международного сотрудничества Северной Македонии. Она рассказала о шагах, предпринимаемых для укрепления связей ее страны с Европой, и высоко оценила растущую роль Азербайджана на международной арене.

Встреча прошла в интерактивном формате и Президент Гордана Силяновска-Давкова ответила на вопросы студентов.

В ходе открытого диалога глава государства проявила интерес к планам молодежи, образовательным возможностям и перспективам двусторонних отношений.

В завершение мероприятия была сделана памятная фотография.

Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета AДA (ФОТО)
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