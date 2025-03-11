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В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)

Политика Материалы 11 марта 2025 20:05 (UTC +04:00)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 11 марта было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, гражданина Армении, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях против Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании, проведенном в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

На заседании дали показания лица армянского происхождения.

Новость обновляется

В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку лица армянского происхождения дали показания в суде по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
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