МИД Армении подтвердил завершение переговоров с Баку по тексту мирного договора

БАКУ /Trend/ - Переговоры по тексту мирного договора между Ереваном и Баку завершены, последние два открытых пункта текста были согласованы.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на МИД Армении.

"Таким образом, мирный договор готов к подписанию. Армения готова к консультациям с Азербайджаном по срокам и месту подписания документа", - говорится в информации МИД Армении.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума заявил журналистам, что переговорный процесс по тексту мирного договора уже завершен.

"Процесс переговоров по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией уже завершен. Ранее мы говорили о том, что остались только два открытых пункта. А несколько дней назад армянская сторона через каналы связи сообщила нам, что приняла предложения Азербайджана по этим пунктам. Поэтому мы можем отметить завершение работы по тексту", - сказал Д.Байрамов.

Министр отметил, что в качестве следующего шага азербайджанская сторона ожидает, что в конституции Армении и других нормативно-правовых актах произойдет устранение оставшихся претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана путем изменений в конституцию.

Кроме того, по словам Д.Байрамова, важным фактором является упразднение Минской группы и ее структур, которые являются остатками прошлого конфликта.

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