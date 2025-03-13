Азербайджан стал не только развитой страной, но и влиятельным государством на международной арене - бывший гендиректор ИСЕСКО (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал не только развитой страной, но и влиятельным государством на международной арене.

Об этом сказал сегодня Trend бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что очень рад находиться на форуме и участвовал во всех предыдущих форумах.

"Я был генеральным директором ИСЕСКО в течение 27 лет. Впервые я приехал в Азербайджан в 2006 году. С тех пор я регулярно приезжаю сюда. Проведение Азербайджаном этого форума еще раз свидетельствует о его растущем авторитете в мире. Азербайджан стал не только развитой страной, но и влиятельным государством на международной арене. Я всегда горжусь и счастлив находиться здесь.

Этот форум играет важную роль в установлении диалога между представителями из разных уголков мира как продолжение предыдущих форумов. Он предоставляет идеальную возможность для решения проблем окружающей среды, вопросов изменения климата, проблем сельского хозяйства, промышленности, технологий, а также вопроса разрушительных войн, которые происходят во многих местах и приводят к гибели людей", - сказал Абдулазиз Осман аль-Тувейджри.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта. Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

Форум собрал более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран. В их число вошли более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 глав ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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