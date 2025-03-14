Турция - это пример страны, которая сумела выработать стратегическую автономию - Хикмет Четин

БАКУ /Trend/ - Турция - это пример страны, которая сумела выработать стратегическую автономию.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции в 1991–1994 годах Хикмет Четин в ходе панельной дискуссии в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Турция - это пример страны, которая сумела выработать стратегическую автономию благодаря своему уникальному географическому положению, которое связывает Европу, Ближний Восток и Евразию", - сказал Хикмет Четин.

Он добавил, что это позволяет Турции играть важную роль в международной политике, обеспечивая баланс между различными регионами и организациями.

Хикмет Четин подчеркнул, что Турция является членом НАТО, наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества, а также активным участником Организации исламского сотрудничества и других международных структур. Эти многосторонние связи, по его словам, подчеркивают важность Турции как стратегического партнера для Европы и других мировых держав.

"Уникальное положение Турции позволяет ей сыграть ключевую роль в мирном урегулировании глобальных конфликтов и обеспечить стабильность в различных частях мира", - отметил он.

Он также подчеркнул, что для эффективного решения глобальных вызовов, таких как климатические изменения, миграция и экономическая нестабильность, необходимы большее сотрудничество и коллективные действия стран.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.