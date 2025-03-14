"Армия" так называемого режима в Карабахе была крупнейшим вооруженным формированием ВС Армении - Бако Саакян

БАКУ /Trend/ - 14 марта на продолжающемся судебном процессе в Бакинском Военном суде, обвиняемый Бако Саакян, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, заявил, что "армия" так называемого режима подчинялась вооруженным силам Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, он заявил, что "армия" так называемого режима в Карабахе была крупнейшим вооруженным формированием вооруженных сил Армении.

Б.Саакян отметил, что назначение на высокие должности "министра обороны", "начальника Генерального штаба Вооруженных сил" и других высших должностных лиц так называемого режима было осуществлено на основании представления министерства обороны Армении президентом этой страны.

"Мы этого не скрывали", - отметил он, заявив также, что не принимал участие в этом.

Обвиняемый признал, что все вопросы распределения и управления, связанные с "военными структурами" так называемого режима, велись Республикой Армения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступления против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноцида, нарушении законов и правил войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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