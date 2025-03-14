На оккупированных территориях Азербайджана не было вооружений типа "Искандер-М" и "Точка-У" - Бако Саакян

БАКУ /Trend/ - На продолжающемся 14 марта судебном процессе в Бакинском военном суде обвиняемый Бако Саакян ответил на вопросы, касающиеся наличия на оккупированных территориях вооружений типа "Искандер-М", "Точка-У" и других разрушительных средств.

Как сообщает в пятницу Trend, он сказал, что перечисленные вооружения не находились на оккупированных территориях: "Этих видов оружия не было на территории Карабаха. В период моего "президентства" (2007-2020 годы), я могу точно сказать, что эти вооружения в Карабах не поставлялись".

Обвиняемый также отметил: "Руководитель "оборонных структур" не обязан докладывать «президенту» так называемого режима, но, учитывая значение этих вооружений, если бы они были переданы нам, «командующий армией» должен был бы сообщить мне об этом".

Отвечая на вопросы о применении указанных вооружений для обстрела гражданских объектов Азербайджана и о том, по чьему указанию это осуществлялось, Б. Саакян сказал: "Могу сказать, что эти артиллерийские обстрелы не велись с территории Карабаха".

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

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