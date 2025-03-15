Теймур Мусаев отметил готовность Азербайджана внедрять международные меры безопасности в сфере здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда ,sk открыт к интеграции международных мер безопасности, особенно в сфере здравоохранения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальное здравоохранение в кризисе: новые горизонты готовности и равенства" в рамках у рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Азербайджан всегда был открыт к интеграции международных мер безопасности, особенно в сфере здравоохранения. Хорошим подтверждением этого стали все меры, предпринятые в Азербайджане с первых дней пандемии COVID-19. Мы признаем Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) как ключевую интеграционную платформу, через которую страны могут сотрудничать, особенно в экстренных ситуациях, когда мировая система здравоохранения требует консолидации и полной координации. В период пандемии COVID-19 такое сотрудничество было успешно реализовано в Азербайджане", - сказал он.

Министр также отметил, что Азербайджан выступил с рядом инициатив по модернизации существующей международной системы обмена информацией. В частности, была предложена идея создания единой цифровой платформы под управлением ВОЗ.

"Кроме того, мы продвигали концепцию Академии ВОЗ как основной платформы для непрерывного медицинского образования, особенно в контексте изучения влияния изменения климата на здоровье человека. Эти два направления, а также использование искусственного интеллекта в системе управления здравоохранением открывают огромные перспективы. Речь идет не только о медицинских аспектах, но и о самом управлении системой здравоохранения", - сказал Т.Мусаев.

Министр подчеркнул, что интеграция ИИ в этот процесс создаст новые возможности для глобальной системы здравоохранения.

"Когда мы говорим о глобальном здравоохранении, мы подразумеваем коллективную ответственность всех стран, а не только двусторонние контакты или взаимодействие в рамках международных организаций. Глобальное здоровье – это ответственность каждого государства", - отметил он.