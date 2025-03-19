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Стали известны целевые показатели Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана на 2025-2028 гг.

Политика Материалы 19 марта 2025 13:54 (UTC +04:00)
Стали известны целевые показатели Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана на 2025-2028 гг.

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Обнародованы целевые показатели "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в среду Trend, согласно документу, в результате реализации Стратегии предполагается достижение следующих целей.

- повышение конкурентоспособности экономики страны;

- создание благоприятных условий для внедрения искусственного интеллекта;

- подготовка квалифицированной рабочей силы для работы в индустрии искусственного интеллекта;

- продвижение преимуществ искусственного интеллекта среди всех членов общества.

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