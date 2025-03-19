Стали известны целевые показатели Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана на 2025-2028 гг.

БАКУ /Trend/ - Обнародованы целевые показатели "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Как сообщает в среду Trend, согласно документу, в результате реализации Стратегии предполагается достижение следующих целей.
- повышение конкурентоспособности экономики страны;
- создание благоприятных условий для внедрения искусственного интеллекта;
- подготовка квалифицированной рабочей силы для работы в индустрии искусственного интеллекта;
- продвижение преимуществ искусственного интеллекта среди всех членов общества.