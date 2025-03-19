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Обнародованы механизмы финансирования Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана

Политика Материалы 19 марта 2025 13:39 (UTC +04:00)
Обнародованы механизмы финансирования Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Обнародованы механизмы финансирования "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, согласно документу, финансирование мероприятий, упомянутых в Плане мероприятий по реализации стратегии, обеспечивается бюджетными организациями за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики, и других не запрещенных законом источников, а также через проекты государственно-частного партнерства.

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