В Азербайджане будет координироваться деятельность госорганов, ответственных за сектор искусственного интеллекта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет координироваться деятельность государственных органов (учреждений), ответственных за сектор искусственного интеллекта.

Как сообщает Trend, это отражено в "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной подписанным сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Основным исполнительным органом мер назначен Кабинет министров. Другими исполнительными органами являются министерство цифрового развития и транспорта, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, Служба государственной безопасности и соответствующие государственные органы (учреждения).

Срок реализации деятельности будет охватывать 2026-2028 годы.

Предусматривается оценка потенциала и ресурсов государственных органов (учреждений) в области искусственного интеллекта, разработка планов действий государственными органами (учреждениями) по каждому установленному приоритетному сектору, согласованное выполнение разработанных планов действий.

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