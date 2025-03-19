Дипломатические усилия Азербайджана в сфере укрепления глобального мира получили высокую оценку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Дипломатия Азербайджана в сфере укрепления глобального мира получила высокую оценку.

Как сообщает Trend со ссылкой на Председательство 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, об этом говорится в совместном заявлении Сети стран, страдающих от климатических изменений и конфликтов.

В распространенном Председательством COP29 заявлении подчеркивается, что принятие этого важного документа является значительным шагом в развитии платформы, созданной в прошлом году в рамках COP29.

Отмечается, что под эгидой Председательства COP29 и при содействии министерства иностранных дел ОАЭ была организована стратегическая встреча Сети, которая продолжит свою деятельность в этом году. В заседании приняли участие представители правительств уязвимых к климатическим изменениям и конфликтам стран, международные организации и финансовые институты. В ходе встречи обсуждались конкретные шаги по обеспечению климатического финансирования для уязвимых стран и укреплению их национального потенциала.

Принятые в результате координационной работы Председательства COP29 Совместное заявление и Дорожная карта совместных действий не только формируют единый подход стран-участниц, но и предусматривают реализацию конкретных проектов.

В Совместном заявлении выражена особая благодарность правительству Азербайджана за инициативу «Бакинский призыв к действиям по борьбе с изменением климата для мира, помощи и восстановления», выдвинутую в рамках COP29. Отмечается, что созданный в рамках этой инициативы Бакинский центр по климату и миру является уникальным механизмом для сотрудничества между партнерскими организациями, занимающимися гуманитарной помощью, вопросами развития, миростроительством и борьбой с изменением климата.

Согласно заявлению COP29, Азербайджанское председательство посредством партнерской платформы, созданной при Бакинском центре, продолжит поддерживать Сеть, содействовать укреплению национального потенциала стран, страдающих от последствий изменения климата, конфликтов и испытывающих потребности в гуманитарной сфере, и продвигать совместные действия на основе принципа «Солидарность во имя «зеленого» мира».

Напомним, что согласно принятому на COP29 "Бакинскому призыву" под эгидой Председательства конференции был учрежден Бакинский центр по климату и миру.

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