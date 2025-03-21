БАКУ /Trend/ - Армения вновь демонстрирует своё истинное лицо — лицо циничной лжи, коварства и агрессии. Ереван словно шакал, который тихо крадётся в тени, делая вид, что ищет мир, но на самом деле лишь выжидает удобный момент, чтобы вонзить завыть и укусить. Ещё вчера армянские власти напыщенно заявляли о готовности к подписанию мирного договора, а уже сегодня их артиллерийские орудия вновь загрохотали на границе, целясь по азербайджанским позициям. Эти обстрелы — не случайность, не ошибка, а преднамеренный акт агрессии, тщательно спланированная провокация, которая призвана сорвать мирный процесс.

Армянская сторона годами играла в грязную игру, ловко манипулируя общественным мнением и вводя в заблуждение мировую общественность. Но теперь маски окончательно сброшены. За разговорами о «мире» скрывается тот же коварный Ереван, который десятилетиями вёл политику оккупации и этнических чисток. Армянское руководство действует как шулер, тасующий краплёные карты, предлагая якобы «новые инициативы», которые на деле являются лишь прикрытием для очередной военной авантюры.

Последние события — это плевок в лицо тем, кто ещё надеялся на конструктивный диалог. Армения не просто демонстрирует непоследовательность — она откровенно издевается над процессом мирного урегулирования, пытаясь превратить его в бесконечный театр абсурда. Когда в июне 2024 года Пашинян пафосно вещал о создании «Совместного механизма расследования нарушений режима прекращения огня», он знал, что эти слова не стоят даже бумаги, на которой они записаны. Когда в январе 2024-го он громогласно предлагал создать «механизм взаимного контроля над вооружениями», его целью было не укрепление мира, а отвлечение внимания, прикрытие реальных планов по милитаризации.

Армянское руководство ведёт себя как лукавый пироман, который поджигает дом, а затем громче всех кричит о необходимости потушить пожар. Проблема лишь в том, что Армения не горит в одиночку — она стремится поджечь весь регион, втянуть в новый виток конфликта своих западных покровителей, которые давно мечтают сохранить нестабильность на Южном Кавказе.

Эти шаги демонстрируют одно: Ереван не способен на конструктивный диалог. Он не хочет мира — он хочет реванша, хочет отомстить за сокрушительное поражение, понесённое в 2020 году. И в этой своей жажде мести Армения готова вновь пожертвовать безопасностью своих граждан, вновь толкнуть их под пули ради грязных политических игр.

Баку больше не намерен терпеть этот фарс. Азербайджанская армия готова дать жёсткий, сокрушительный ответ на любые провокации, чтобы навсегда отбить у Еревана желание вновь играть с огнём. Армения должна понимать: на этот раз её авантюры обернутся катастрофой, и ответственность за возможные последствия целиком ляжет на плечи Пашиняна и его безответственного окружения.

Недавно пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян выступила с заявлением, прокомментировав слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде. Последний ранее обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня и невыполнении ею своих обязательств. Бадалян попыталась оправдаться, заявив, что Ереван готов рассмотреть представленные Азербайджаном доказательства нарушений, но только в том случае, если эти материалы будут переданы армянской стороне.

Такой ответ выглядит явно уклончивым и указывает на стремление уйти от ответственности. Логичнее и честнее было бы признать факт нарушения и пообещать провести тщательное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности. Ведь случай, который произошел 12 февраля 2024 года, когда в результате выстрела был ранен азербайджанский пограничник, закончился трагично. Тогда четверо армянских военнослужащих погибли, а еще один оказался на больничной койке с неизвестной судьбой. Этот инцидент стал результатом вопиющего пренебрежения режимом прекращения огня.

Кроме того, заявление Бадалян об инициативе Армении по созданию «совместного механизма расследования нарушений режима прекращения огня» выглядит сомнительно. После проигрыша в войне Армения не может на равных предлагать подобные шаги. В логике послевоенных реалий победитель диктует свои условия, а проигравшая сторона должна их исполнять без колебаний.

Журналисты также поинтересовались у Бадалян позицией Армении по двум важным вопросам: роспуску Минской группы ОБСЕ и изменению армянской конституции. Пресс-секретарь выразила готовность поддержать расформирование бесполезной структуры, но в то же время заявила о «беспокойстве» Еревана в связи с заявлениями Баку о Западном Азербайджане. Подобное беспокойство вполне объяснимо, ведь вопрос возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома в Армении с каждым днем становится все актуальнее. Напомню, что в 1987 году тысячи азербайджанцев были изгнаны из Армении с погромами и насилием. Их справедливое возвращение – это не вопрос территориальных претензий, а соблюдение фундаментальных прав человека. Этот процесс должен происходить при уважении территориальной целостности Армении, но отказ от диалога с Общиной Западного Азербайджана лишь обостряет ситуацию.

Что касается Конституции Армении, Бадалян сослалась на решение Конституционного суда от 26 сентября 2024 года, согласно которому в основном законе Армении якобы нет территориальных претензий к соседним государствам. Однако это заявление сопровождалось нелепой попыткой обвинить Азербайджан в том, что его Конституция якобы содержит аналогичные претензии. На деле возвращение азербайджанцев в Зангезур или другие родные земли – это не вопрос территориальных амбиций, а восстановление исторической справедливости.

Более того, в подписанных соглашениях четко указано, что Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга в границах бывших советских республик и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий. Положения этих договоров имеют приоритет над внутренним законодательством Армении, однако вряд ли можно рассчитывать, что Ереван действительно выполнит свои обязательства. История показывает, что Армения часто нарушала подписанные соглашения, надеясь на изменение международной конъюнктуры в свою пользу или на помощь со стороны Запада.

Возникает закономерный вопрос: кто в случае новой провокации встанет на защиту Армении? Россия дала ясно понять, что не станет ввязываться в конфликт ради Еревана. США тоже не проявляют готовности вмешиваться. Что касается Европы, то её «глубокая озабоченность» вряд ли превратится в реальные действия.

В сложившейся ситуации Армении остается лишь один разумный выход: прекратить провокации на границе, незамедлительно внести изменения в Конституцию в соответствии с достигнутыми договоренностями, начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана о возвращении изгнанных соотечественников на родные земли и, наконец, признать бессмысленность дальнейшего существования Минской группы ОБСЕ. Попытки оттягивать время или надеяться на поддержку третьих сил приведут лишь к усугублению её положения.

Армянская сторона вновь демонстрирует свою традиционную склонность к военным провокациям на границе с Азербайджаном. В последние дни участились случаи обстрелов азербайджанских позиций, что наглядно показывает: заявления официального Еревана о стремлении к миру не соответствуют действительности. Парадоксально, но новая волна агрессивных действий началась практически сразу после того, как Армения выразила согласие с предложениями Азербайджана по тексту мирного договора. Такая тактика свидетельствует о крайней непоследовательности и нестабильности политики армянского руководства.

Попытки оправдать провокационные действия сопровождаются ссылками на прошлые инициативы. В июне 2024 года армянский премьер публично предложил создать некий «Совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня». Еще ранее, в январе того же года, в ходе встречи с представителями правящей партии, он озвучил идею «механизма взаимного контроля над вооружениями» и предложил подписать соответствующее соглашение с Азербайджаном. Однако обе инициативы носили чисто декларативный характер и были нацелены скорее на привлечение внимания международной общественности, чем на реальные шаги по установлению мира.

План реванша по-прежнему остаётся в числе приоритетов армянской политики. Это подтверждается не только заявлениями оппозиции и критиков действующей власти, но и официальной риторикой представителей правительства. В ходе встречи с европейскими парламентариями бывший «спикер парламента» почившей в бозе террористической хунты карабахских армян публично говорил об «этнических чистках» в Карабахе, обвинял Азербайджан в «агрессии» и «вандализме против армянских памятников», пытаясь сформировать ложную картину происходящего в регионе. Подобные заявления направлены исключительно на поддержание напряжённости в регионе и демонстрируют намерение Еревана оставить конфликт в активной фазе.

​В последние месяцы Армения демонстрирует активное наращивание своей военной мощи, что вызывает серьёзные опасения относительно её намерений в регионе. Последовательная милитаризация, проводимая армянским руководством, свидетельствует о подготовке к возможной эскалации конфликта с Азербайджаном. Особую тревогу вызывает информация о запланированных в ближайшие недели масштабных сборах резервистов, что можно расценивать как подготовку к новым провокациям и вооружённым столкновениям.​

Согласно сообщениям, армянские власти объявили о проведении военных сборов для граждан до 55 лет, состоящих на резервном учёте офицерского, младшего офицерского и рядового состава. Эти мероприятия официально преподносятся как плановые, направленные на укрепление обороноспособности страны. Однако их масштаб и сроки проведения вызывают подозрения в подготовке к возможной эскалации на границе с Азербайджаном. ​

Оборонный бюджет Армении на 2024 год составляет 555 миллиардов драмов (более 1,42 миллиарда долларов США), что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Эти средства направлены на модернизацию вооружённых сил и закупку современного оружия. В частности, Армения заключила соглашения с Францией на поставку бронетехники и артиллерийских систем. Кроме того, ведутся переговоры с Индией о приобретении 84 единиц 155-мм буксируемых артиллерийских систем ATAGS. ​

Сообщается о строительстве десяти укреплённых военных позиций на границе с Азербайджаном. Эти объекты, по своей структуре и расположению, создают удобные плацдармы для наступательных действий, обеспечивая огневой контроль над стратегически важными территориями. Кроме того, позиции связываются между собой системой туннелей, что может быть использовано для проведения диверсионных операций. ​

В последние месяцы западные страны усилили поддержку Армении, стремясь восстановить своё влияние в регионе. Сообщается о поставках вооружений из Франции и Индии, а также о заключении соглашений о военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, Армения заморозила участие в ОДКБ и перестала отчислять взносы в её бюджет, что свидетельствует о переориентации внешнеполитического курса страны. ​

Активная милитаризация Армении, включая увеличение оборонного бюджета, закупку современного вооружения и проведение масштабных сборов резервистов, вызывает серьёзные опасения относительно стабильности в регионе. Эти действия могут привести к новой эскалации конфликта с Азербайджаном, что негативно скажется на безопасности и мирном процессе на Южном Кавказе.

По имеющимся данным, власти Армении планируют провести всеобъемлющие военные сборы, которые охватят как опытных резервистов, так и лиц, ранее не участвовавших в боевых действиях. Эти меры официально преподносятся как часть плановых мероприятий по укреплению обороноспособности страны, однако время их проведения и общий масштаб вызывают подозрения в том, что истинной целью является подготовка к очередной эскалации на границе с Азербайджаном.

Примечательно, что подобные шаги не являются чем-то новым для армянского руководства. После поражения в 44-дневной войне в 2020 году Армения неоднократно проводила военные сборы и учения, которые часто совпадали по времени с попытками дипломатического диалога или мирных переговоров. Это указывает на стратегию двуличной политики: на словах декларируя готовность к миру, Ереван на деле готовится к реваншу и провокациям на границе.

Важно понимать, что усиление военной активности в Армении сопровождается агрессивной риторикой как со стороны радикальной оппозиции, так и представителей властных структур. В последние месяцы армянские официальные лица активно распространяют заявления о якобы «агрессивных намерениях Баку», оправдывая этим наращивание вооружённых сил. В реальности же именно Армения демонстрирует повышенную активность в вопросах милитаризации.

Ускоренное перевооружение армянской армии стало особенно заметным после поставок из ряда западных стран, в первую очередь из Франции. Париж, активно продвигая идею усиления армянских вооружённых сил, официально заявляет о «поддержке безопасности региона», но фактически способствует милитаризации Армении, поставляя ей вооружение, которое может быть использовано в потенциальных провокациях. В частности, речь идёт о партиях бронетехники, ПВО и стрелкового оружия, которые Армения начала активно закупать после поражения в Карабахе. Также стало известно о планах по обучению армянских военнослужащих на территории Франции и других европейских стран.

Кроме того, западные структуры активно консультируют армянских военных по тактике и стратегии ведения боя, что вызывает опасения относительно возможных планов по развязыванию новой фазы конфликта.

Анализ политической ситуации показывает, что провокационная активность Армении неслучайно совпадает с активизацией западных кругов, стремящихся сохранить своё влияние на Южный Кавказ. После 44-дневной войны Азербайджан значительно укрепил свои позиции в регионе, что вызвало недовольство ряда западных государств, рассматривающих стабильность на Южном Кавказе как угрозу своим геополитическим интересам.

Для Запада крайне нежелательно, чтобы Баку и Ереван пришли к окончательному урегулированию конфликта на условиях Азербайджана. Примирение двух стран исключило бы возможность дальнейшего давления на регион со стороны западных структур, включая ЕС и НАТО. Именно поэтому западные кураторы активно подталкивают Армению к возобновлению конфликта, используя военные провокации как инструмент для срыва мирных инициатив.

В этом контексте Армения вынуждена действовать на два фронта. С одной стороны, армянское руководство пытается угодить своим внутренним радикальным кругам, которые требуют реванша за поражение в 2020 году. Эти силы не готовы принять новый региональный расклад и оказывают серьёзное давление на власти страны. С другой стороны, Ереван стремится демонстрировать свою лояльность западным покровителям, рассчитывая на их поддержку как в экономическом, так и в политическом плане.

В такой ситуации Армения оказывается в крайне неустойчивом положении. Попытки одновременно играть на противоречиях между внутренними радикалами и западными кураторами создают риск непредсказуемых последствий. Военные сборы резервистов, активная закупка оружия и милитаризация информационного пространства указывают на то, что Ереван может прибегнуть к новым провокациям на границе, чтобы:

Подорвать процесс мирных переговоров с Азербайджаном;

Перевести внутренние политические проблемы в плоскость внешнего конфликта;

Продемонстрировать Западу готовность играть роль «форпоста» в регионе в обмен на экономическую помощь и политическое прикрытие.

Таким образом, текущая линия поведения Армении выглядит крайне опасной и провокационной. Вместо конструктивного диалога и мирных инициатив Ереван вновь пытается использовать военную риторику и действия для дестабилизации региона, создавая угрозу новой эскалации конфликта.

Социологические опросы подтверждают: значительная часть армянского общества не приняла факт, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Более того, руководство Армении до сих пор не внесло соответствующие поправки в конституцию, которые бы закрепили отказ от территориальных претензий к Азербайджану. Также не предприняты шаги по официальному выходу из формально несуществующей, но юридически не ликвидированной Минской группы ОБСЕ. Всё это демонстрирует нежелание Еревана действовать в духе мирного урегулирования.

Провокации на границе могут быть также частью более широкой стратегии, направленной на срыв процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Западные круги, стремящиеся сохранить рычаги давления на регион, могут использовать армянскую сторону как инструмент для дестабилизации. Учитывая зависимость армянского руководства от внешних сил, маловероятно, что Ереван будет придерживаться самостоятельной и конструктивной политики. Все это делает перспективы подписания мирного соглашения крайне неопределёнными и указывает на то, что дальнейшая эскалация конфликта остаётся вполне реальной.

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