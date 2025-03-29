Колониальная политика Франции оставила глубокие исторические травмы - Мария Исабелла Салига

БАКУ /Trend/ - Колониальная политика Франции привела к полному уничтожению культур и традиций народов, подвергшихся колониальному гнету, и оставила глубокие исторические травмы, которые до сих пор ощущаются в этих странах.

Как передает в субботу Trend, об этом сказала президент ассоциации "Дом сообществ и культур Тихого океана Новой Каледонии" (NCMCP) Мария Исабелла Салига в ходе международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

Она подчеркнула, что колонизация разрушила не только культурные традиции, но и духовные ориентиры народов, подвергшихся угнетению.

"Мы стали частью Франции через насилие, и до сих пор несем тяжелый груз этих унижений, похищения богатств, уничтожения знаний о лекарственных растениях и манипуляций через загрязнение и экономическое развитие, которые служат интересам колониальной власти", — сказала она.

Мария Исабелла Салига отметила, что Франция никогда не отказывалась от своего стремления к полному контролю над своими бывшими колониями, пытаясь сохранить эти народы в состоянии подчинения. Это начиналось с обучения в школах, где закладывался фундамент подчиненности и принятия колониального порядка, и продолжалось через несправедливую судебную систему и экономические барьеры.

Сегодня, по ее словам, наблюдается возрождение сознания среди народов, пострадавших от французского колониализма. Появляются движения за самоопределение и экономическую независимость, и многие страны, в том числе в Африке, стремятся избавиться от французского угнетения.